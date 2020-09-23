الامارات | محاكمة زائر تحرش بطفل على مرأى والده في مركز تجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة زائر تحرش بطفل على مرأى والده في مركز تجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر من جنسية دولة آسيوية، لتحرشه بطفل في الرابعة من عمره على مرأى والده داخل أحد أكبر مراكز الإمارة التجارية والمغطاة كلياً بكاميرات المراقبة.

وقال والد الطفل ويعمل بمهنة ممرض، إنه كان برفقة ابنه في المركز التجاري بالقرب من المقاعد العمومية في أحد أركان المركز، وحضر المتهم وقال له «ابنك جميل» مرات عدة، ثم أمسك الطفل ورفعه بحجة اللعب معه، ثم صُدِم الأب مما أقدم عليه المتهم، وأصيب بالذهول وصرخ عليه «ماذا تفعل» وعندها لاذ المتهم بالفرار.

وأضاف أنه أبلغ حراس الأمن بالواقعة، وألقي القبض على المتهم وسجل ضده بلاغ جنائي، لافتاً إلى أن المتهم بدا واعياً تماماً حين كان يتحدث إليه، كما أن أحد أصدقاء الأب كان موجوداً وشاهد تفاصيل الواقعة.

من جهته أقر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه ارتكب فعلته، كما أفاد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بشأن فحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي تغطي منطقة الواقعة، بقيام المتهم بمعانقة الطفل مرات عدة، ثم أظهرته وهو يقوم بتصرف فاضح خارج عن الآداب العامة، وغادر المكان مسرعاً.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم جناية هتك العرض بالإكراه وأحالته إلى محكمة الجنايات.

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