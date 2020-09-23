إيرباص تكشف عن نماذج طائرات جديدة خالية من الانبعاثات

شفت شركة إيرباص عن ثلاثة نماذج لأول طائرة تجارية خالية من الانبعاثات في العالم، والتي يمكن أن تبدأ أولى رحلاتها بحلول عام 2035، حيث يتخذ كل نموذج أسلوب مختلف لرحلة خالية من الانبعاثات، وذلك من خلال استكشاف حلول تكنولوجية مختلفة وأنظمة ديناميكية هوائية تدعم طموح الشركة في ريادة القطاع ولإزالة البصمة الكربونية الناجمة عن صناعة الطيران بشكل كامل.

وتعتمد جميع النماذج على الهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة، حيث يُعد مصدراً واعداً لتوفير الوقود النظيف لقطاع الطيران، إذ من المرجح أن يكون حلاً لصناعة الطيران والعديد من الصناعات الأخرى لتحقيق أهدافها المحايدة مناخياً.

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وبهذا الصدد، قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: "تعد هذه اللحظة تاريخية بالنسبة لقطاع الطيران التجاري، ونعتزم لعب دور رائد في أهم تحول تشهده الصناعة على الإطلاق، إذ تقدم النماذج التي نكشف النقاب عنها اليوم جزءً من طموحنا في قيادة مستقبل الطيران خالي من الانبعاثات، كما نؤمن باعتماد الهيدروجين سواء في الوقود الاصطناعي أو كمصدر طاقة أساسي للطائرات التجارية لديه القدرة على الحد بشكل كبير من الأثر المناخي لقطاع الطيران".

وتشمل النماذج الثلاثة تحت شعار "ZEROe" أولى الطائرات التجارية الخالية من الانبعاثات كلاً من: