كيف تجعل أجراس الباب بالفيديو خدمات التوصيل المنزلي أكثر أمانًا

أصبح لخدمة التوصيل دون لمس أهمية كبرى في ظل جائحة كوفيد-19، ومع ارتفاع عدد الإصابات من جديد، يتحدث محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى رينغ، عن دور أجراس الباب بالفيديو في تعزيز مستوى السلامة

في ظل استمرار ارتفاع أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات، علينا مواصلة حماية أنفسنا وعائلاتنا والحرص على التعقيم المستمر وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى تقليل فرص التواصل عن قرب مع الآخرين – مما يساعد في تقليل المخاطر، حتى من يتواجدون عند أبواب منازلنا.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، ازداد اعتمادنا بشكل كبير على التوصيل المنزلي لمختلف السلع والخدمات – من لوازم البقالة ووجبات الطعام إلى وثائق البنوك والتسوق عبر الإنترنت. يعدّ فتح الباب لاستقبال عاملي التوصيل مثابة مخاطرة جديدة في كل مرة لانتقال العدوى، ولكن لحسن الحظ هناك بعض الحلول السريعة التي يمكن أن يستفيد منها المقيمون بدولة الإمارات.

ومن تلك الحلول والخيارات المتطورة أجراس الباب بالفيديو، كتلك التي توفرها رينغ، والتي تستخدم مع تطبيقات التوصيل لتمكين العملاء من قبول الطلب والتواصل مع عامل التوصيل دون الحاجة لفتح باب المنزل.

اعرف من يقف بباب منزلك، أينما كنت

عند استخدام أجراس الباب بالفيديو فإنك تتلقى على الفور رسالة على هاتفك تخبرك بوجود شخص أمام باب منزلك. افتح التنبيه على جهازك لترى الزائر في بث مباشر أينما كنت، فجهاز Ring Video Doorbell 3 مثلًا يمكنك من مشاهدة مقطع فيديو بوضوح كامل ودقة 1080 بيكسل على امتداد 180 درجة. وبفضل تزويده بوظيفة كشف الحركة، سيتم تنبيهك حتى قبل أن يرن الجرس.

تحدث إلى الزائرين بسهولة

توفر أكثر أجراس الباب بالفيديو تقدمًا حلولًا متقدمة للتواصل مع الزوار عن بعد من أي مكان، ولهذا، سواء كنت تسترخي بجانب حوض السباحة أو كنت عالقًا في أزمات مرورية في طريقك إلى المنزل مساءً، بوسعك ان ترى وتسمع وتتحدث إلى سائق التوصيل دون أي جهد. وبهذا يمكنك إعلام السائق بأنك على وشك القدوم أو تطلب منه أن يضع الطرد لدى الجيران، وبهذا فإن تلك التقنية المتقدمة تعني أن الشخص الواقف عند باب منزلك لن يعرف أصلًا بأنك غير موجود بالداخل.

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استلم طلبيتك وقتما تريد

تسمح أجراس الباب بالفيديو بإمكانية إرسال واستقبال المحادثات وهي سهلة للغاية بحيث يمكنك أن تعطي سائق التوصيل تعليمات لترك الأكياس والطرود أمام باب المنزل – حتى وإن كنت بالداخل ولا يمكنك فتح الباب في تلك اللحظة. وإذا ترتب عليك دفع مبلغ معين مقابل السلعة، كوجبة طعام مثلًا، فيمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق البائع. تتجلى أهمية هذه التدابير في ظل الأنظمة الوطنية للسلامة بسبب جائحة كوفيد-19، ومن السهل أن تنتظر بضع دقائق إلى حين مغادرة عامل التوصيل لتتسلم الطرد وتقوم بتعقيمه من الخارج أولًا وفقًا للتوصيات الطبية.

أمن على مدار الساعة

يمكن لأجراس الباب بالفيديو التي تباع في منطقة الشرق الأوسط أن تبث التغطية بشكل مباشر وأن تسجلها لتخزينها في بنية سحابية. ويعني ذلك أن أي نشاط حول منزلك سيؤدي إلى تلقي إشعار فوري على هاتفك الذكي، وبالتالي يمكنك التحقق من هذا النشاط أينما كنت. كما أن أجراس الباب بالفيديو من رينغ تتمتع بخاصية ربط الأجهزة معًا، حيث تمكن المستخدمين من ربط أجراس الباب بكاميرات رينغ المتوافقة معها لتشكّل منظومة أمنية متكاملة تغطي المنزل بأكمله.

الارتباط بشبكة منزلك الذكي

ستشعر براحة البال عندما تطمئن إلى ان جرس الباب بالفيديو يربط مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بمنظومة منزلك – فأجراس الباب بالفيديو عادة ما تندمج بسهولة مع أية منظومة قائمة مما يمكنك من ربط كافة اجهزتك بنقطة اتصال واحدة. على سبيل المثال، ترتبط كاميرا Ring Door View Cam بشبكات مختلفة مثل أليكسا من أمازون، مما يمكنك من التحكم بمجريات الأمور في كافة الأوقات – وهو ما تريد تحقيقه أينما كنت.

وإلى جانب المجموعة الواسعة من المزايا الأمنية، تقدم أجراس الباب بالفيديو أيضًا عددًا من المزايا الذكية فيما يتعلق بالتوصيل دون لمس والتباعد الجسدي والاجتماعي. والأهم من ذلك هو الطمأنينة التي لا يمكن أن تحققها الأجراس التقليدية.