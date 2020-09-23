"الإمارات دبي الوطني ريت" تعيّن "Savills" ومجموعة "Bluehaus" لتحديث برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن مشروع تحديث شامل لبرج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، أكبر أصول الشركة من حيث القيمة. وقد تم الانتهاء من تشييد البرج في يونيو 2005، ويعتبر حجر الزاوية في محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت منذ الاستحواذ عليه في نوفمبر 2006. وتبلغ قيمته 283 مليون درهم إماراتي، ويمثل 20% من إجمالي قيمة محفظة الشركة (كما في 30 يونيو 2020).

ويتكون برج الثريا 1 من طابقين تحت الأرض، ووحدات بيع بالتجزئة في الطابق الأرضي، وخمسة طوابق لمواقف السيارات، و24 طابقًا من المساحات المكتبية، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 208,565 قدماً مربعة. ويعتبر مشروع التحديث خطوةً استراتيجيةَ لتعزيز قابلية تأجير المبنى وزيادة الإشغال، وفي ضوء ذلك، تم تعيين شركة Savills كمدير للمشروع ومستشار تكاليف، بينما عُيّنت مجموعة Bluehaus للإشراف على أعمال التصميم والهندسة الكهربائية والميكانيكية. ويعد هذا المشروع استمراراً لجهود الإدارة لإضافة قيمة إلى محفظة الشركة من خلال جذب المستأجرين على المدى الطويل إلى أصول الشركة، وتحسين متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية، فضلاً عن الانخراط مع المستأجرين الحاليين الذين يعانون من ضغوطات مالية، وذلك من خلال برنامج تخفيض الإيجار للذين تأثرت أعمالهم نتيجةً لجائحة كوفيد 19.

وفي هذا السياق، قال خالد الفهيم، عضو مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "بعد تنفيذ عدداً من أولوياتنا قصيرة الأجل لهذا العام، فإننا نوجه تركيزنا إلى تعزيز نسب الإشغال وتشجيع اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل في أصولنا الرئيسية، كما هو الحال في برج الثريا 1. وبعد المبادرات العديدة التي أطلقناها لمواجهة تقلبات السوق، بما في ذلك خطة تخفيض الإيجار واتفاقية التحوط لخفض تكلفة الديون، يمثل هذا التجديد استثماراً استراتيجياً لتحسين جاذبية هذا الأصل كوجهة مفضلة للشركات. هدفنا هو تعزيز العلاقات طويلة الأجل مع المستأجرين عبر كافة قطاعات المحفظة، ونعتقد أن هذه الترقيات ضرورية للوفاء بالتزامنا بتقديم تجربة من الدرجة الأولى للمستأجرين. نتطلع إلى العمل مع كلٍ من Savills وBluehaus وإكمال هذا المشروع معهم بنجاح".

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار المناطق المحددة للتجديد بناءً على عدة معايير مختلفة، بما في ذلك التحسين الجمالي وترقيات المواد للبنية التحتية لمواءمتها مع معايير المباني الحديثة والقريبة. كما سيتم إجراء تحسينات على الردهة ومدخل المبنى، بالإضافة إلى الإضاءة وتبليط الممرات في جميع أنحاء البرج. كما سيتم إجراء تحسينات جمالية على الحمامات وتوفير المستلزمات الخاصة بأصحاب الهمم، بالإضافة إلى ترقيات كبيرة على سلالم الطوارئ والمكيفات والمصاعد. وسيتم تجديد مواقف السيارات من خلال إعادة تعبيد الأرضيات وتركيب الإضاءة وطلاء المواقف وإضافة لافتات جديدة، ويتمثل الهدف الآخر من هذا البرنامج في دمج التدابير الاحترازية لضمان عمل المبنى كبيئة آمنة للمستأجرين في ضوء جائحة كوفيد 19.

وعلق سايمون دينهام، رئيس استشارات البناء والمشاريع في شركة Savills الشرق الأوسط، قائلاً: "تعتبر شركة الإمارات دبي الوطني ريت من أوائل عملائنا في دبي الذين انتهزوا الفرصة لتعزيز أصولهم وتحسينها، والاستفادة من التحول في متطلبات المستأجرين في أعقاب هذه الجائحة العالمية. إنها فرصة مميزة لترقية مبنى بإمكانات هائلة مثل الثريا 1، ودمج مفاهيم تعقيم متقدمة وحديثة تتوافق مع معايير محاربة فيروس كوفيد 19. بالإضافة إلى ترقيات رئيسية للمبنى والبنية التحتية، مما يضمن مستقبل المبنى لمدة 15 إلى 20 عاماً القادمة. وسيقوم فريق إدارة المشروع في شركة Savills بإكمال تحول المبنى خلال إطار زمني مدته 12 شهرًا، بينما يلتزم قسم إدارة التكاليف لدينا بتحقيق أقصى تأثير من ميزانية العميل".

ومن جهته، قال جيمس كوبورن، الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وعضو منتدب وشريك في مجموعة Bluehaus: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع فرق العمل في شركتي الإمارات دبي الوطني ريت وSavills لتطوير برج الثريا 1، وذلك لخلق تجربة فريدة وفعالة لجميع العملاء. اشتهرت مجموعة Bluehaus باستشاراتها الخاصة في أمكان العمل على مدار 19 عامًا، ومن خلال استراتيجية التنويع وجذب المواهب الرئيسية، نفخر بقدرتنا على إعادة تطوير الأصول إلى وجهات فريدة وآمنة و"خالية من الفيروسات" لإرضاء العملاء والمستأجرين. ستعمل فرق الهندسة والتصميم الداخلي لمجموعة Bluehaus عن كثب مع فريقي العمل في الإمارات دبي الوطني ريت وSavills لإنشاء أول تحويل للأصول في برج الثريا 1، وذلك بالشكل الذي يصب في مصلحة جميع الأطراف