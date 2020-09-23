الامارات | 5000 درهم غرامة السماح للغير باستخدام «التأمين الصحي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 درهم غرامة السماح للغير باستخدام «التأمين الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالضمان الصحي، والذي يستهدف الشركات وأصحاب العمل، أبرزها قيمة مخالفة استخدام الوثيقة التأمينية للغير التي تبلغ 5000 درهم.

وتضمن القرار 43 مخالفة تراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة لكل منها ما بين 100 درهم و20 ألف درهم، ومن أبرز المخالفات الجديدة السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين، وعدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة.

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وتضم أبرز المخالفات الجديدة غرامة امتناع صاحب العمل عن سداد كلفة الخدمات الصحية أو التدخل الطبي في الحالات الطارئة للأشخاص المكلف بإشراكهم في الضمان الصحي في حال لم يقم بإشراكهم، وتبلغ الغرامة 1000 درهم عن كل حالة، بالإضافة إلى غرامة عدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة أو التأخير عن سدادها في الموعد المحدد بالعقد المبرم بين أي منها وبين مقدم الرعاية الصحية، وتبلغ الغرامة 20 ألف درهم عن كل حالة.

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