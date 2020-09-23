الامارات | استمرار التعلم عن بعد لطلبة الصف السادس فما فوق في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التعلم عن بعد لطلبة الصف السادس فما فوق في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في إمارة أبوظبي عن استمرار التعلم عن بعد لطلاب الصف السادس «السنة السابعة في المنهاج البريطاني» فما فوق.
جاء ذلك بعد المتابعة المتواصلة للإجراءات الوقائية المطبقة وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب، مع إتاحة خيار الحضور إلى المدرسة للطلبة في بعض الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر ممن سيقدمون الاختبارات الدولية المؤهلة لدخول الجامعات وفقاً لمتطلبات المنهاج الدراسي.
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