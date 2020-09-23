الامارات | 100 دورة تدريبية جديدة مجاناً لموظفي الحكومة الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 دورة تدريبية جديدة مجاناً لموظفي الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية توفير أكثر من 100 برنامج ودورة تدريبية مجانية لموظفي الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية، موضحة أن الدورات ستغطي مختلف المجالات والتخصصات التي يحتاجها الموظف للارتقاء بمستواه المهني.

وذكرت الهيئة أنها فتحت باب التسجيل أمام الموظفين الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية على بوابة التعلّم الإلكتروني للحكومة «المورد»، بهدف المساعدة على التعلم المستمر، وتطوير معارف الموظفين ومهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل العالمي التي تتسم بالتغير المتسارع، وذلك من خلال ضمان حصولهم على تدريب إلكتروني موثوق الجودة في أي وقت، ومن أي مكان في العالم.

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وتعد بوابة «المورد» منصة إلكترونية للتدريب والتعلم، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمي مهاراتهم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية عامة وتخصصية مبتكرة، تراعي احتياجاتهم، وتعزز قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة. ووفقاً للهيئة تنقسم الدورات التدريبية الـ100 إلى أربع فئات مهنية، تشمل «دورات مهنية، دورات تقنية، تكنولوجيا السوق، ريادة أعمال»، لافتة إلى أنها ستغطي تسعة عناوين رئيسة: الأول «كيف توسع مجال إعلاناتك باستخدام (إيه دي إس مانجر)»، والثاني «كيفية حل النزاعات»، ثم «كيف تدير أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك»، و«آليات الاستفادة من تقنية الاتصال المرئي في الاجتماعات».

- الدورات تنقسم إلى أربع فئات: مهنية وتقنية وتكنولوجيا السوق وريادة أعمال.

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