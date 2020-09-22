الامارات | إغلاق 24 مقهى لمخالفة تدابير «كورونا» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 24 مقهى لمخالفة تدابير «كورونا» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبي 81 مقهى، وأغلقت منها 24، منذ السماح بإعادة نشاط المقاهي، ضمن حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وكان أبرز المخالفات تقديم شيشة دون تصريح، وتجاهل فحص الزبائن، ومشكلات في أنظمة التهوية، واستخدام تبغ منتهي الصلاحية.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أنه منذ إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي، والسماح بتدخين الشيشة، حرصت البلدية على تكثيف حملاتها التفتيشية وزياراتها، لضمان تحقيق أعلى نسبة من الالتزام، حيث تم تنفيذ 2255 زيارة تفتيشية، نتجت عنها مخالفة 81 موقعاً، وأغلقت منها 24 حتى أمس.

وذكرت أن مفتشيها رصدوا حزمة من المخالفات ارتكبتها مقاهٍ خلال الفترة الماضية، أبرزها تقديم خدمة الشيشة من دون تصريح، وعدم فحص مرتادي المقهى قبل دخولهم، وانتهاء صلاحية تصريح تقديم الخدمة، وانتهاء صلاحية منتجات تبغ، وعدم تشغيل نظام التهوية والتكيف، والتهوية غير المناسبة، وعدم وجود تباعد جسدي ومسافات بين الطاولات، والسماح بالاكتظاظ داخل الموقع، ووجود أفراد أقل من 18 سنة داخل منطقة المدخنين، إضافة إلى عدم الالتزام بالممارسات الصحية، مثل مشاركة أكثر من شخص في تدخين شيشة واحدة، واستعمال خراطيم متعددة الاستخدام بدلاً عن أحادية الاستخدام.

وألزمت البلدية المقاهي في الإمارة بإجراءات احترازية ينبغي اتباعها عند إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة، بدءاً من 18 يوليو الماضي، أهمها التزام موظفي تقديم الشيشة بغسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعاملين والمرتادين قبل دخول منطقة المنشأة، وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة أعلى من 37.5 بدخول الموقع، كما ينبغي على إدارة المنشأة تخصيص غرفة عزل، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لـ«كوفيد ـ 19»، إضافة إلى إجراءات التطهير.

وشدّدت البلدية على ضرورة استخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق، وتغيير الماء المستخدم بعد كل مستخدم، ولا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل، ويجب زيادة دورية النظافة والتطهير في مناطق التدخين. واشتملت قائمة الاشتراطات أيضاً على ضرورة توفير حاويات للنفايات الملوثة الخاصة في جميع المداخل الرئيسة، وفي المناطق المشتركة للنفايات الطبية (الكمامات والقفازات)، وإزالتها بشكل متكرر، وتوفير معقمات يدوية في مناطق مختلفة في الموقع، والالتزام بتوفير أنظمة التهوية، وتنقية الهواء حسب متطلبات بلدية دبي، ويسمح أيضاً بخدمات صف السيارات لجميع المنشآت، مع ضمان اتباع الإجراءات الوقائية المحددة لهذه الخدمة، والتأكد من الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي الآمنة «متران» في جميع أنحاء المقهى أو المطعم أو المنشأة، وضرورة التأكد من وجود مسافة مترين بين كل طاولة، وبحد أقصى خمسة مقاعد لكل طاولة في منطقة التدخين.

إجراءات احترازية

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تضمنت الإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها عند إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة، عدم السماح للعملاء بأن يكونوا في منطقة التدخين أكثر من ثلاث ساعات، والتأكد من تعقيم الزوار أيديهم عند الوصول، واستخدام أدوات (أطباق أو أكواب أو عبوات) بلاستيكية مطهرة أو يمكن التخلص منها، ومغلفة بشكل فردي. وطالبت البلدية بالتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ونشر الإجراءات والمتطلبات الاحترازية بين الموظفين والزوّار باستخدام طرق الاتصال المختلفة، والتأكد من توفير التدريب لموظفي تقديم الشيشة للحفاظ على التطهير الوقائي.

- بلدية دبي نفّذت 2255 زيارة تفتيشية على المقاهي.

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مقهى خالفتها بلدية دبي منذ السماح بإعادة نشاط المقاهي.

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