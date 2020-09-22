الامارات | استمرار التعلم عن بعد لطلاب الصف السادس/السنة السابعة فما فوق في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التعلم عن بعد لطلاب الصف السادس/السنة السابعة فما فوق في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 سبتمبر 2020 أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في إمارة أبوظبي عن استمرار التعلم عن بعد لطلاب الصف السادس/السنة السابعة فما فوق، بعد المتابعة المتواصلة للإجراءات الوقائية المطبقة وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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