الامارات | شرطة دبي تسجل 721 مخالفة وتحذر من هذه السلوكيات على الشواطئ

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسجل 721 مخالفة وتحذر من هذه السلوكيات على الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مركز شرطة الموانئ في دبي 721 مخالفة على الشواطئ بحق أشخاص لم يلتزموا بالقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي العقيد سعيد المدحاني إلى تسجيل تلك المخالفات منذ تفعيل القرار في شهر مارس الماضي وحتى الشهر الجاري، مؤكداً أن شرطة دبي لا تتهاون مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على الشواطئ بهدف حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من العدوى.

وأوضح أن مركز شرطة الموانئ يُسير دوريات الأمن البحري ، سواء الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق فضلاً عن استخدام طائرات من دون طيار "الدرونز" للتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لجميع المتواجدين على الشواطئ.

Advertisements

وأفاد بأن مركز شرطة أطلق مشروع "النورس" بالتعاون مع مركز الطائرات دون طيار في شرطة دبي، لاستخدام "الدرونز" في المناطق البحرية والبرية التابعة للمركز بهدف تعزيز الأمن ، ومتابعة الحوادث البحرية وحركة الملاحة والشواطئ العامة.

ولفت إلى أن الطائرات دون طيار مزودة بكاميرات يمكنها تصوير الأحداث في مناطق التغطية، سواء في فترات النهار أو الليل بالإضافة إلى مكبرات صوت لبث الرسائل التي ترغب شرطة دبي في توصيلها إلى الجمهور على الشواطئ، مناشداً أفراد المجتمع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خصوصاً التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، مؤكداً أنه سيتم التعامل وفق الإجراءات القانونية مع غير الملتزمين باشتراطات السلامة العامة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news