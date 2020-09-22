الامارات | 95% نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنتزي الذي يتضمن 899 مسكن للمواطنين بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 95% نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنتزي الذي يتضمن 899 مسكن للمواطنين بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي وعدد من المسؤولين في البرنامج، لبحث آخر المستجدات في مشروع المنتزي بمدينة محمد بن زايد بعجمان والتي تعنى ببناء 899 مسكن يستفيد منها المواطنين.

واستعرض الطرفان سبل تطوير التنسيق المتبادل لإتمام المرحلة الأولى من المشروع والتي بلغت نسبة انجازها الحالي 95%.

وناقش الطرفان سبل توثيق التنسيق خلال المرحلة الحالية والتي تعمل على إنجاز 497 موضحين طريقة الاستلام واصدار شهادات الانجاز والاستفادة من الخدمات في أقرب وقت ممكن.

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وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن إتمام المشاريع الحيوية والتي يلمس أثرها المواطنين هي أهم أهدافنا، ونسعى بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتوثيق أوجه التعاون البناء مع كافة المؤسسات والجهات لدعم التقدم والازدهار بالإمارة وتوفير خدمات مثالية للجميع.

وثمنت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان جهود الدائرة وتعاونها الدائم، مشيدة بجهود الكوادر العاملة التي واصلت ساعات العمل في المرحلة الأولى.

وتابعت أن جميع الجهات الخدمية في الامارة والتي تضم دائرة البلدية والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وشركة الاتصالات المتكاملة - دو وشركة عجمان للصرف الصحي بالإضافة لوزارة الطاقة والبنية التحتية كثفت جهودها الدؤوبة خلال الفترة الماضية ولا زلنا نتطلع سوياً لإنجاز المشروع بالكامل والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث للعام القادم 2021.

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