الامارات | "الطوارئ والأزمات" في أبوظبي تؤكد على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" في أبوظبي تؤكد على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة، وتهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في أبوظبي، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر". التفاصيل تباعاً. Advertisements وفيما يلي تذكير بإجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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