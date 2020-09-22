الامارات | مسؤولون: «الإمارات اليوم» منارة إعلامية منذ اليوم الأول لصدورها

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: «الإمارات اليوم» منارة إعلامية منذ اليوم الأول لصدورها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مسؤولون تقديم التهنئة إلى صحيفة «الإمارات اليوم» بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، مؤكدين أنها حريصة على الدقة والمسؤولية الإعلامية كرافد إعلامي وطني بالدولة.

وذكروا أن الصحيفة تتضافر جهودها مع مختلف المؤسسات لنقل الأخبار من مصادرها للوصول إلى أعلى درجة من دقة المعلومة، لافتين إلى وجودها بقوة في عالم الصحافة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث الوصول السريع للمتابعين والقراء.

وأكدوا أن «الإمارات اليوم» حافظت على أن تكون قريبة من قلوب القراء، تتحدث بلسانهم وتبرز قضاياهم وتجيب عن تساؤلاتهم بإخلاص ومهنية.

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وقالوا إن اسم «الإمارات اليوم» برز كمنارة إعلامية منذ العدد الأول في شهر سبتمبر 2005، وغدت الصحيفة اليوم مرجعاً في العمل الصحافي المتميز.

وأشاروا إلى حضورها في الأحداث الكبرى بتغطياتها المميزة، موجهين الشكر لفريق عمل الجريدة على مهنيتهم وعملهم الدؤوب.

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