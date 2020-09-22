الامارات | «نجاح التعليمي» يُطلق منصة إلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن «نجاح التعليمي» يُطلق منصة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض «نجاح أبوظبي»، المتخصص في مجال التعليم العالي بالدولة، عن تدشين أول منصة إلكترونية تعليمية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، لمساعدة طلبة الثانوية العامة والدراسات العليا على اختيار الجامعات المحلية والعالمية الأنسب لهم، ومعرفة فرص القبول وآليات الحصول على المنح الدراسية في مختلف دول العالم.

وستكون منصة «نجاح كونكت» الإلكترونية متاحة، على مدار العام، أمام الطلبة وأولياء الأمور. وتستهدف إتاحة الفرصة لاستكشاف الفرص التعليمية في الجامعات الرائدة إقليمياً ودولياً، عبر تجربة افتراضية بالكامل، حيث يتاح للطلبة تبادل الأحاديث مع مديري القبول عبر اجتماعات «عن بُعد»، ولقاءات فردية من خلال الدردشات والمكالمات المرئية، يقدّم خلالها المختصون النصائح حول طرق القبول، والحياة الجامعية، وكيفية الحصول على التأشيرات الدراسية، والمنح الجامعية، لإفساح المجال أمامهم للمقارنة بين الجامعات المختلفة، واختيار الأنسب لطموحهم الأكاديمي والمهني مستقبلاً.

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وتضم المنصة الجديدة مجموعة من أفضل الوجهات التعليمية في الإمارات وحول العالم في كل من أستراليا وكندا وألمانيا والمجر واليابان وماليزيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من البلدان التي تتمتع بسمعة مؤسساتها التعليمية القوية.

كما تتيح المنصة الإلكترونية مجموعة من المحاضرات والمنتديات تطلق عليها «نجاح توك»، ستمثّل مصدراً مهماً للمعلومات عن الجامعات وطرق القبول فيها، إضافة إلى الخيارات المهنية المستقبلية والفرص الوظيفية الأفضل، وذلك عبر جلسات حية ومباشرة، ستبدأ أولاها في 28 سبتمبر الجاري.

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