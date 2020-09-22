الامارات | 2718 عقد زواج في دبي خلال 8 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 2718 عقد زواج في دبي خلال 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن عدد عقود الزواج المسجّلة في دبي، منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 2718 عقداً.

وبلغ عدد عقود الزواج لزوج وزوجة إماراتيين 741 عقداً (نحو 27.3% من إجمالي العقود)، فيما بلغ عدد عقود الزواج لزوج إماراتي متزوج بغير إماراتية، 345 عقداً، بنسبة 12.7%.

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وبخصوص زواج غير المواطنين، فبلغ العدد 1539 عقداً، شكلت نحو 56.6% من إجمالي العقود، أما عقود الزواج لغير الإماراتي المتزوج بإماراتية فقد بلغ 93 عقداً شكلت نحو 3.4% من الإجمالي. وأوضحت البيانات أن إجمالي حالات الطلاق خلال الفترة نفسها، باستثناء شهري أبريل ومايو (فترة الإغلاق لمواجهة «كورونا») بلغ 881 حالة.

وبلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين 159 حالة بنسبة 18%، وحالات الطلاق للمواطن المتزوج بغير مواطنة 95 حالة، بنسبة 10.8%، وبلغت حالات الطلاق لغير المواطنين 599، بنسبة 68%، وعدد حالات الطلاق للزوج غير الإماراتي المتزوج بإماراتية 28 واقعة، بنسبة 3.2%.

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