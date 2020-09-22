الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دراجات

شكا سكان في عجمان الإزعاج، الذي تسببه الدراجات النارية بين الأحياء السكنية، خصوصاً في منطقة النعيمية، وقالوا إن بعض المراهقين يقودون دراجاتهم بسرعة، معرّضين حياة الآخرين للخطر.

أثاث

دعا قراء الجهات المعنية، لاسيما الجمعيات الخيرية، إلى تخصيص فرق تعيد تدوير الأثاث المستعمل، الذي يرغب كثير من المواطنين والمقيمين بالتخلص منه، لكنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لذلك، مشيرين إلى أن كثيراً من الأثاث يحتاج إلى عمليات صيانة بسيطة، ويمكن إعادة استخدامه من قبل المحتاجين.

سفر

اقترح قراء توفير بوابة إلكترونية، خاصة بقيود وإجراءات السفر من وإلى الإمارات، فضلاً عن مختلف الوجهات وتحديثها باستمرار، في ظل الظروف الحالية، والضوابط المتعلقة بالحد من فيروس كورونا.

حصى

Advertisements

اشتكى قارئ من تطاير حصى من مبنى قيد الإنشاء، على الشارع العام في واحة دبي للسيليكون أثناء مروره، لافتاً إلى مخاطر ذلك على المركبات ومن يستقلها، مطالباً بمعايير آمنة لأعمال البناء، خصوصاً في المناطق السكنية.

إشارة

طالب سائقون بزيادة المدة الزمنية لفتح الإشارة الضوئية على شارع فاطمة بنت مبارك، للخارجين من معسكر آل نهيان، إذ أكدوا أن قصر مدتها يتسبب في إرباك السائقين، وطول الانتظار، خصوصاً خلال فترات الذروة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news