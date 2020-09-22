الامارات | ضبط امرأة نظّمت حفلاً موسيقياً مخالفاً للإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط امرأة نظّمت حفلاً موسيقياً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة دبي امرأة عربية لمخالفتها التدابير الاحترازية والتعليمات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، بتنظيمها حفلاً خاصاً في منزلها بمشاركة فرقة موسيقية، ومدعوين من الرجال والنساء، دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وسجلت لها مخالفة تبلغ قيمة غرامتها 10 آلاف درهم، إضافة إلى غرامة 5000 درهم لكل من شارك في الحفل.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن المرأة تجاهلت التدابير الاحترازية والتعليمات المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن شرطة دبي استدعت المشاركين في الحفل والفرقة الموسيقية، لافتاً إلى عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية الهادفة لحماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض.

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