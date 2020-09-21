الامارات | محمد بن راشد: التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأميركية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة space walks ..والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية.

وأضاف سموه قائلاً "التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا".

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في المقابل قال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري "نحن مستعدون طويل العمر. شكراً لكم على ثقتكم الغالية ودعمكم.. متابعاً "اليوم سنبدأ فصلاً جديداً من التدريبات والتحضيرات لمهمات فضائية مستقبلية، تحقيقاً لأهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وإسهاماً في رِفعة راية وطننا الغالي".

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