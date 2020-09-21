الامارات | لطيفة بنت محمد تزور معرض صور في حوار بمتحف الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت محمد تزور معرض صور في حوار بمتحف الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، معرض "صور في حوار" المقام في متحف الاتحاد كأول مشروع إقليمي مشترك بين المتحف ومعرض اللوحات القومي في لندن، وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.

وقامت سموها بجولة في المعرض الذي يتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية التاريخية التي تتتبع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والإمارات في الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي قبيل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

ويستكشف المعرض فن التصوير الفوتوغرافي، بدءا من كيفية التقاط وإنتاج الصور في تلك الحقبة – قبل العصر الرقمي – إلى استخدامها لحفظ وتوثيق أهم اللحظات في التاريخ.

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وخلال زيارتها للمعرض، أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية هذا الحدث باعتباره يحتفي بمشاهد مهمة من لحظات تاريخية سبقت تأسيس دولة الاتحاد معربة عن سعادتها بإقامة هذا النوع من المعارض لدورها في زيادة وعي الأجيال الجديدة بمرحلة مهمة من تاريخ دولتهم وعكسها عمق الروابط التاريخية والتعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

ونوهت سموها بأهمية التوثيق والأرشفة والحفظ كوسيلة لجمع تاريخ الإمارات والبناء عليه.. و أشادت بأهمية تفعيل التعاون على الصعيد الدولي لتقديم تجارب غنية تستلهم مما تملكه دبي من أصول ثقافية تسهم في وضعها على الخارطة الثقافية العالمية، فضلا عما توفره للجمهور من فرص لتحري وبناء فهم أفضل للزمن الماضي الذي ساهم في تشكيل ملامح الحاضر في دولة الإمارات، إلى جانب إثراء الموارد المتاحة للأجيال القادمة لكي تتعلم منها.

يضم المعرض - الذي يأتي في إطار النشاط الثقافي القوي الذي تشهده الإمارة كعاصمة جديدة للأنشطة الثقافية عالمية المستوى - مجموعة من الصور الفوتوغرافية المقدمة من قبل معرض اللوحات القومي في لندن إضافة إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي يحتويها الأرشيف الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.. وسيبقى معرض "صور في حوار" مفتوحا أمام الجمهور حتى 25 مارس 2021.

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