الامارات | ‏شرطة الشارقة تتعامل مع حادث تصادم متتالٍ بين 21 مركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏شرطة الشارقة تتعامل مع حادث تصادم متتالٍ بين 21 مركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، سائقي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحيطة، واتباع قواعد القيادة الآمنة، خاصة في الفترات الصباحية، نتيجةً لتشكل الضباب الكثيف الذي قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية، على بعض المناطق، والطرق الخارجية والسريعة بإمارة الشارقة في مثل هذه الفترات من العام.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة المقدم محمد علاي، إلى وقوع حادث تصادم متتالٍ بين المركبات شمل "21" مركبة على شارع الإمارت العابر بالاتجاه من إمارة الشارقة إلى أم القيوين، نتج عنه إصابة شخصين بإصابات بسيطة، تم التعامل معهما من قبل دوريات الإنجاد و الإسعاف الوطني.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، قائدي المركبات إلى الالتزام بقوانين القيادة أثناء تشكل الضباب، والمتمثلة في إيقاف المركبة خارج الطريق قدر الإمكان، واستخدام إضاءات الضباب وعدم استخدام الإضاءات الرباعية التنبيهية إلا في حالات التوقف التام للمركبة، والالتزام بالسرعات المحددة للطريق، بالإضافة إلى ضرورة ترك مسافات أمان كافية بين المركبات، حاثاً إياهم على ضرورة الانتباه وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق تجنباً للمخاطر المحتمل وقوعها نتيجة تشكل الضباب.

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