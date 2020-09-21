الامارات | أول تعليق من الفنانة مريم حسين لـ"الإمارات اليوم" بعد خبر القبض عليها في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الفنانة مريم حسين لـ"الإمارات اليوم" بعد خبر القبض عليها في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الفنانة العربية مريم حسين إنها لم تنظم أي حفلات لعيد ميلادها وقضت المناسبة في منزلها، مؤكدة احترامها التام لإجراءات شرطة دبي التي استدعتها لسؤالها بشأن مقطع فيديو وبعض الصور التي ظهرت فيها بمطعمين، مع عدد من الأشخاص دون الإلتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضافت لـ"الإمارات اليوم" في أول تعليق بعد خبر القبض عليها إنها لم تتعمد خرق الإجراءات الاحترازية والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتة إلى أنها توجهت إلى احدى المطاعم للعشاء مع والدتها وابنة خالتها وصديقة لها قادمة من أبوظبي ومساعدتها، دون ترتيب لعيد ميلاد أو أي احتفالية، لكن جاملتها إدارة المطعم بتقديم "كيكة"، وحين رآها رواد المطعم أقبلوا لالتقاط الصور التذكارية معها.

وأشارت إلى أنها تدرك صرامة الإجراءات المتخذة حيال المخالفين، التي طالت بعض منظمي أعراس، لذا لا يمكن أن تنتهك هذه التدابير لمجرد الاحتفال بعيد ميلادها، لافتة إلى أنها ربما أخطأت بالسماح لمعجبيها بالاقتراب أكثر من اللازم لالتقاط الصور التذكارية لكنها شعرت بالحرج من الرفض، ووعد بأن لا تقدم على تكرار ذلك التصرف على الإطلاق.

وأكدت أنها ذكرت ما حدث حرفياً في محضر الاستدلال بشرطة دبي وطالبت شخصياً بالرجوع إلى كاميرات المراقبة للتأكد من صدق أقوالها، مشيرة إلى أنها لم تنظم أو تطلب الاحتفال بعيد ميلادها لكنها كانت مجاملة من المطعمين.

وأوضحت مريم حسين أن الإجراءات المتخذة من الدولة بشكل عام، وشرطة دبي بشكل خاص، هي لحماية أفراد المجتمع من خطر الإصابة بفيروس "كوفيد 19" كورونا" معربة عن احترامها التام للإجراءات والقوانين، ولولا خوف وحرص الدولة على سلامة أفراد المجتمع لما تشددت حيال المخالفين.

من جهته قال وكيل الفنانة مريم حسين، المحامي محمد النجار إنه تلقى اتصالاً من شرطة دبي باعتباره وكيلها لاستدعائها إلى مركز الشرطة المختص، وتم استجوابها ومراجعة الصور والفيديوهات وتسجيلات كاميرات المراقبة، لافتاً إلى أنها قدمت ما يثبت عدم تنظيم أو ترتيب أي حفلات بشكل مسبق، وكل ما حدث كان عفوياً.

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وأكد النجار أن شرطة دبي تتعامل مع الجميع على السواء فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كوورنا، لأن الظروف الحالية تفرض على الجميع الالتزام في ظل المخاوف من ارتفاع مؤشر الإصابات، وتماشياً مع الجهود الضخمة المبذولة من قبل الدولة لحماية أفراد المجتمع من هذا الخطر الاستثنائي.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي استدعت الفنانة لسؤالها حول تنظيم حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة بحضور عدد من الأشخاص، مخالفةً بذلك القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أنه تم القبض على الفنانة بعد نشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" تحتفل فيه بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي أو ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضح العميد جمال الجلاف أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية تتضمن في البند الرابع غرامة مالية 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بهدف حماية أفراد المجتمع ووقاية أفراد من الإصابة بالمرض أو التسبب في انتشاره.

ودعا أفراد المجتمع إلى الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر العدوى، مشيراً إلى أنه وبالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ستتم مُخالفة المطعمين لسماحهما بتنظيم حفلي عيد الميلاد، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا".

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