الامارات | إغلاق مركزي تسوق في عجمان مؤقّتاً لعدم التزامهما بالإجراءات الوقائية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مركزي تسوق في الإمارة مؤقّتاً نتيجة التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال ماجد السويدي، مدير قسم التفتيش والمتابعة: "تؤكّد الحملات التفتيشية المكثّفة على الأسواق في الإمارة تقيّد المنشآت الاقتصادية بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها منعاّ من تفشّي الوباء، وقد تعامل فريق من المفتّشين بالأمس مع مركزي تسوّق فقط تساهلا مع هذه الإجراءات، مشيراً إلى أنه تم تعليق العمل في هذين المركزين بشكل مؤقت حرصاً على صحّة وسلامة مجتمع الإمارة، وإعادة افتتاحهما لاحقاً بعد التأكّد من التزامهما بكافة الضوابط والاشتراطات.".



وأكد السويدي أهمية التزام كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة عجمان بالإجراءات الاحترازية، منوّهاً باستمرار الحملات التفتيشية للوقوف على مدى التزام الجميع بالتعاميم الصادرة من الجهات المختصة، تجنباً لتوقيع عقوبات إدارية وقانونية بحق من يثبت مخالفته للقانون. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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