الإمارات.. افتتاح مركز لفحص فيروس كورونا بالليزر في رأس الخيمة

افتتح الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مركزاً لفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» بتقنية الليزر.

ويتيح المركز الجديد، الحصول على نتائج الفحص خلال مدة لا تتجاوز 3 دقائق، في خطوة تعكس الجهود المستمرة الرامية لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية وأحدثها، وفق أفضل المعايير العالمية.

وسيتم تشغيل المركز، الذي يقع في قاعة البيت متوحد، من قبل شركة طموح للرعاية الصحية، ويبلغ عدد الموظفين فيه أكثر من 80 موظفاً ومتطوعاً، يعملون بشكل يومي، على مدار الأسبوع، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء، بكفاءة تشغيلية تصل إلى 4000 شخص يومياً، حيث إن المراجع سيخضع لإجراءات التسجيل والفحص واستلام النتيجة، في وقت أقصاه 3 دقائق. حضر الافتتاح كل من الدكتور عبد الله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، والمهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، وأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعبد الله الراشدي مدير المشاريع في شركة طموح للرعاية الصحية.

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