الامارات | ضبط 742 دراجة نارية مخالفة في الشارقة الشهر الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 742 دراجة نارية مخالفة في الشارقة الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة، النقيب سعود الشيبة، إن شرطة الشارقة ضبطت، خلال يوليو الماضي، ضمن حملة أطلقتها بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وشركة «بيئة»، 742 دراجة نارية غير مرخصة، وقيادتها من قبل أشخاص لا يحملون رخصاً، وعدم فحصها للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة، كما ضبطت 1333 دراجة هوائية لعدم التزام أصحابها باشتراطات السلامة، لافتاً إلى أنه تم إتلافها جميعاً، وإعادة تدوير الدراجات المخالفة بالتعاون مع الشركات المعتمدة.

وبيّن أن شرطة الشارقة تلقت شكاوى وملاحظات من سكان ومستخدمي طرق بالإمارة، حول اصطفاف دراجات السكوتر في الشوارع العامة بصورة غير حضارية، وقيادة الدراجات الهوائية في أماكن غير مخصصة لذلك، وعرقلة حركة السير من قبل سائقيها بكل أنواعها، ومخالفة إرشادات المرور، والقيادة بتهور من قبل عمال توصيل الطلبات، وطيش شباب ويافعين في الشوارع الرئيسة والتسبب في إزعاج السكان.

وأكد أن شرطة الشارقة تتابع جميع الملاحظات والشكاوى، وتعمل على مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر في المجتمع، مؤكداً أن الشرطة تدرس حل مشكلة السكوترات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، مثل تبنى مقترح لوجود مسارات خاصة لها، لافتاً إلى أنه وفقاً للقانون تصادر وتتلف جميع الدراجات المخالفة في حال استخدامها بأماكن غير مخصصة لها. وبيّن بأن الشرطة رصدت دراجات خاصة بتوصيل الطلبات غير ملتزمة بالإجراءات والاشتراطات المرورية، إذ تم تنظيم حملة خاصة لرصد سلوكيات سائقيها بعد ورود شكاوى، لافتاً إلى أنه تبين أن من أهم أسباب سلوكياتهم السلبية، التنقل بشكل غير قانوني لرغبة عامل التوصيل في إيصال المنتج بسرعة، لكن هذا لم يمنع الشرطة من ضبطهم ومخالفتهم لعدم التزامهم باشتراطات السلامة.

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