الامارات | محاكمة عامل شرع في قتل آخر بساطور

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة عامل شرع في قتل آخر بساطور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، محاكمة عامل متهم بالشروع في قتل عامل آخر بساطور نتيجة خلافات شخصية بينهما.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله بساطور، حيث انهال عليه طعناً قاصداً قتله وأحدث به إصابات، كما سب المجني عليه، وطالبت بمعاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

من جهته، أنكر المتهم خلال التحقيقات شروعه في قتل المجني عليه، ولفت إلى أنه كان يقصد إصابته وضربه بالساطور لإخافته.

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وأشار محاميا الدفاع إلى انتفاء أركان جريمة الشروع في القتل في حق المتهم لخلو الأوراق من أدلة كافية على توافر القصد الجنائي لقتل المجني عليه، حيث أنكر المتهم في جميع مراحل التحقيقات نية القتل. وأوضحا أن المتهم أقر بالتعدي على المجني عليه بالضرب بهدف تخويفه، وليس لديه نية لقتله.

وطلبا من المحكمة استعمال الرأفة مع المتهم واستبعاد نية القتل، وتعديل وصف القيد من الشروع في القتل إلى جنحة الضرب باستعمال أداة الساطور، وحددت المحكمة 30 سبتمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية.

المتهم شرع في قتل المجني عليه عمداً بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله.

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