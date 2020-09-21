الامارات | 58 استفساراً حكومياً حول «البدلات والإجازات» خلال 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 58 استفساراً حكومياً حول «البدلات والإجازات» خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن تلقيها 360 استفساراً وسؤالاً قانونياً مما يزيد على 36 وزارة وجهة اتحادية، خلال الربع الأول من العام الجاري، تركز معظمها على نظم تطوير الأداء والتدريب والحوافز والمكافآت، وآليات العمل عن بعد، موضحة أن إجمالي الأسئلة التي استقبلتها بشأن حقوق الموظفين في البدلات والعلاوات والإجازات، بلغ 58 استفساراً.

وأشارت الهيئة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كانت الجهة الأكثر إرسالاً للاستفسارات، على مستوى الجهات الحكومية، فيما كانت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة الإمارات العقارية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أقل الجهات تواصلاً مع الهيئة بشأن الاستفسارات القانونية.

وبحسب الإحصائية، فقد تنوعت الاستشارات القانونية التي وردت بشأنها أسئلة واستفسارات من الوزارات والجهات الحكومية في الدولة إلى الهيئة، إلى 13 فئة إدارية وقانونية، أولاها «الأنظمة والأدلة» التي ورد بشأنها 56 سؤالاً واستفساراً، تركز معظمها على «نظام إدارة الأداء، التدريب والتطوير، تقييم وتوصيف الوظائف، التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، المكافآت والحوافز، منظومة السياسات المتعلقة بالخبراء والمستشارين، ونظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية». كما تلقت الهيئة 33 استفساراً بشأن العلاوات والبدلات، و25 استفساراً عن الإجازات، و15 بشأن العقود، و13 حول بدل السكن، و12 سؤالاً عن نظام الترقيات، وتسعة استفسارات بخصوص النقل والندب والإعارة، وسبعة استفسارات حول إنهاء الخدمات، وخمسة استفسارات عن التعيينات، وأربعة استفسارات عن التظلمات، واستفسارين عن المخالفات، وسؤالاً واحداً عن الاقتراحات، و178 استفساراً وسؤالاً متنوعاً تحت بند فئات أخرى.

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