الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زيّ

اشتكى ذوو طلبة، بمدارس خاصة في الشارقة، رفع سعر الزيّ المدرسي للطالب الواحد إلى 368 درهماً، علماً بأن هذه المدارس ألزمت الطلاب الذين اختاروا «التعلم عن بُعْد»، بشراء الزي.

سرعة

طالب سائقون يستخدمون طريق سهيلة - الذيد في إمارة الشارقة، بتعديل السرعة المحددة بـ80 كم، وقالوا إنها لم تعد مناسبة، وينبغي زيادتها.

فحص

دعا مقيمون في أبوظبي، إلى تخصيص مركز يقدم خدمة فحص فيروس كورونا (PCR)، مجاناً، للتخفيف عن أُسر الطلبة، والفئات التي تحتاج إلى تكرار الفحص بشكل دائم.

توحيد

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دعا مستأجرون في الشارقة، الجهات المعنية إلى توحيد إجراءات إبرام عقود الإيجار وعمل براءة الذمة عند الإخلاء، بحيث يتم التيسير على المراجعين، باعتماد جهة واحدة بدل ثلاث حالياً، هي: المكتب العقاري، البلدية، وشركة الكهرباء.

تهوّر

رصد سائقون يستخدمون شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد في دبي، قيام بعض سائقي الحافلات بقيادة مركباتهم الضخمة بشكل متهور، ويعرّضون غيرهم من مستخدمي الطريق للخطر، داعين إلى تكثيف الرقابة عليهم ومعاقبة المخالفين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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