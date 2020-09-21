الامارات | 674 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 674 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 97 ألفاً و251 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 674 إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 84 ألفاً و916 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 761 حالة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 74 ألفاً و273 حالة.

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة.

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