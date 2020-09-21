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الامارات | شرطة عجمان تعيد أموالاً لامرأة غادرت الدولة

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عجمان - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان مبلغاً من المال لامرأة آسيوية كانت مقيمة في إمارة عجمان، وفقدته قبل مغادرتها الدولة للعودة إلى بلدها.

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي، إن أحد أفراد الجمهور سلَّم محفظة مفقودة إلى المركز بعد عثوره عليها في مكان عام، وبالتدقيق عليها عثر فيها على إثباتات شخصية لسيدة ومبلغاً من المال، كما تبين أن السيدة غادرت الدولة وعادت إلى بلادها.

وأضاف أنه من منطلق حرص شرطة عجمان على إعادة الحقوق لأصحابها، بحث المساعد أول عمر الكعبي من مرتب المركز عن السيدة، وعثر على رقم يعود لشخص يقيم في ، فتواصل معه وسؤاله عن صاحبة المحفظة، حيث أفاد بمعرفته للسيدة.

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وبعد محاولات عديدة على مدار ثلاثة أشهر للتواصل مع السيدة، كون المنطقة التي تسكنها لا تتوافر فيها شبكة انترنت تمكّن الكعبي من التوصل إليها عبر «واتس أب»، والتأكد من ملكيتها للمحفظة المفقودة، وأرسل المبلغ والتأكد من استلامها له.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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