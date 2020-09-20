الامارات | ضبط فنانة نظّمت حفلي «عيد ميلاد» دون التزام بتدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط فنانة نظّمت حفلي «عيد ميلاد» دون التزام بتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على فنانة عربية (م.ح)، نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة بحضور عدد من الأشخاص، مخالفةً بذلك القرار الصادر من النائب العام للدولة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إنه تم القبض على تلك الفنانة بعد نشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» تحتفل فيه بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي أو ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من الفيروس.

وأثار الفيديو استياءً وانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً شبكة «تويتر»، وطالب مغردون الجهات الرسمية باتخاذ إجراء ضد الحاضرين في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق، دون التزامهم بأبسط الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة أو التباعد متبادلين العناق والقبلات، مستنكرين تباهي الفنانة بذلك ونشرها صور وفيديو الحفل.

من جهتها، بادرت الفنانة بحذف الفيديوهات والصور التي يظهر فيها ضيوف الحفل متلاصقين دون ارتداء الكمامات، واكتفت بنشر صورة لامرأة واحدة ترتدي الكمامة، معربة عن احترامها للقانون، عكس الصور التي ظهرت قبل القبض عليها من قبل شرطة دبي.

Advertisements

وأوضح الجلاف أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية تتضمن في البند الرابع غرامة مالية 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بهدف حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من الإصابة بالمرض أو التسبب في انتشاره.

ودعا أفراد المجتمع إلى الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تسهم في نشر العدوى، مشيراً إلى أنه وبالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ستتم مُخالفة المطعمين لسماحهما بتنظيم حفلي عيد الميلاد، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news