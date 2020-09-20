الامارات | شرطة دبي تُلقي القبض على فنانة عربية نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُلقي القبض على فنانة عربية نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على فنانة عربية "م.ح" ، نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة بحضور عدة أشخاص، مخالفةً بذلك القرار الصادر من سعادة النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، في شرطة دبي، أن إلقاء القبض على الفنانة جاء بعد نشرها لفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.

وشدد العميد الجلاف على أن قرار سعادة النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

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وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من إنتشار المرض، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفايروس، مشيراً إلى أنه وبالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ستتم مُخالفة المطعمين لسماحهما بتنظيم حفلي عيد الميلاد، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من فايروس "كورونا".

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