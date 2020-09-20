- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "التوطين": الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة والدية لموظفي "الخاص" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات باتت أول دولة عربية تمنح إجازة والدية لموظفي القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل تطوراً في سوق العمل الإماراتي.
وأفادت الوزارة بأنه تم إقرار منح الموظف "الأب أو الأم" في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام عمل لرعاية طفله من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله 6 أشهر، لافتة إلى أن هذا القرار يدعم جهود التوطين وجاذبية القطاع الخاص للكفاءات الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "التوطين": الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة والدية لموظفي "الخاص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.