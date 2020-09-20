"ورشة حكومة دبي" تتعاون مع "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية" لتعزيز صحة وسلامة وسعادة موظفيها

في دفعة قوية لجهودها الرامية إلى إسعاد موظفيها، وقعت "ورشة حكومة دبي" مذكرة تفاهم مع "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية"، في سبيل توفير أفضل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية وأرقى مستويات الرعاية الصحية لفريق عملها. ووقع الاتفاقية سعادة فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ "ورشة حكومة دبي"، والدكتور طه الهزارمردي، مدير عام "مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي"، وسط تأكيد الجانبين على توطيد أطر التعاون لتحقيق التطلعات المشتركة في تعزيز صحة وسلامة الموظفين.

وقال سعادة فهد أحمد الرئيسي: "يشرّفنا التعاون مع "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية" باعتبارها إحدى كبرى المجموعات الطبية في منطقة الخليج العربي، في خطوة متقدمة على درب توفير السبل الضامنة لسعادة وسلامة موظفينا، والتي تأتي في مقدمة أولوياتنا الإنسانية. ويمثل التعاون الجديد إضافة هامة لشراكاتنا الاستراتيجية الفاعلة مع الجهات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، لمواصلة إيجاد بيئة عمل إيجابية تعزز الرضا الوظيفي والسلامة المهنية لموظفينا، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إسعاد الموظفين باعتبارهم رأس مالنا الأغلى. ونتطلع بثقة حيال شراكتنا مع المجموعة، لما تتمتع به من سمعة طيبة و مكانة رائدة في تزويد الخدمات الطبية المتميزة."

من جهته، قال الدكتور طه الهزارمردي: "نفخر بتأسيس شراكة استراتيجية متينة مع "ورشة حكومة دبي"، والتي تجمعنا بها رؤية مشتركة في ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة والسعادة. ونجدد التزامنا المطلق بتوظيف كفاءاتنا الطبية العالية وخدماتنا المتميزة في مجال الرعاية الصحية في خدمة جميع موظفي الورشة، مع التركيز على تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والتوعوية والتثقيفية لنشر الوعي الصحي، الذي يمثل حجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم."

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحظى موظفو "ورشة حكومة دبي" بفرصة الاستفادة من حزمة واسعة من الخدمات الطبية عالية المستوى، والمتاحة لدى كافة فروع "مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية" المنتشرة في دولة الإمارات، بما فيها خدمات الكشف والتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية، إضافة للخدمات التمريضية و العلاجية مع زيارات دورية لأطباء الأسرة و الطب الباطني و غيرها. ويأتي التعاون الجديد انطلاقاً من ثقة "ورشة حكومة دبي" بـالمؤسسة الطبية كونها إحدى أبرز المجموعات الرائدة في تقديم خدمات علاجية مطابقة لأعلى معايير الجودة والكفاءة.