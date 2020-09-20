"إي سيتي" تفتتح متجراً جديداً في "ياس مول" بأبوظبي

كشفت "إي سيتي"، سلسلة متاجر البيع بالتجزئة الرائدة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات والتابعة لـ "مجموعة البطحاء"، التي تعتبر إحدى كبرى مجموعات الأعمال في الإمارات، عن افتتاح متجر تجزئة جديد للإلكترونيات الاستهلاكية في "ياس مول" بأبوظبي. ويتميز المتجر، الممتد على مساحة تقارب 7500 قدم مربع، بموقع استراتيجي في الطابق الأرضي من المركز التجاري، ما يوفر وصولاً سهلاً ومريحاً ومباشراً للعملاء، في حين يوفر تصميمه العصري تجربة تسوق متفرّدة ترقى إلى مستوى تطلعات الجميع.

ويتميز المتجر بلمسات معاصرة وتجهيزات متطورة، مقدماً مجموعة واسعة من أحدث الابتكارات العالمية في مجال الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية ومعدات الصوت والفيديو والأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة، إلى جانب منتجات العناية الشخصية والألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات وغيرها. ويضم المتجر أيضاً خيارات متنوعة من الملحقات والإكسسوارات من كافة الفئات، بالإضافة إلى المستلزمات الشخصية والعملية التي تلبي متطلبات أسلوب الحياة العصرية.

وأفاد كبار المسؤولين في "إي سيتي" بأنّ افتتاح المتجر الجديد يأتي في توقيت استراتيجي ومناسب، حيث أظهر التقرير الحديث الصادر عن "يورومونيتور" بأنّه من المحتمل أن تحافظ الفئة الفرعية للإلكترونيات الاستهلاكية المحمولة على ريادتها السوقية، وسط توقعات بتحقيقها مبيعات عالية خلال العام الجاري. وعلى الرغم من تداعيات وباء "كوفيد-19" (COVID-19)، تستمر الأعمال في النمو بالنظر إلى التدابير الوقائية والاحترازية التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وقال جواد دكير، المدير التنفيذي لشركة "إي سيتي": "يسرّنا الإعلان عن افتتاح متجر تجزئة جديد لـ "إي سيتي" هنا في "ياس مول"، والذي يعد متجرنا الرابع الذي يتم افتتاحه في إمارة أبوظبي التي تتمتع بإمكانات هائلة وآفاق واعدة للغاية. ويمثل المتجر إضافة هامة لمتاجرنا البالغ عددها 12 متجراً في دولة الإمارات. ونتطلع، من خلال هذه الخطوة، إلى تلبية الطلب المتنامي على أحدث الإلكترونيات الاستهلاكية في أبوظبي، التي تعتبر مركزاً اقتصادياً حيوياً وسوقاً رئيسية هامة. ونلتزم من جانبنا بتزويد عملائنا بتجربة راقية ومتميزة، استناداً إلى خدمات مصمّمة خصيصاً بما يتواءم ومتطلبات كافة الفئات العمرية. ويشرّفنا التواجد ضمن "ياس مول"، الذي يعتبر أحد أبرز المعالم المعروفة في أبوظبي وواحداً من الوجهات الحصرية للتمتع بتجربة تسوق متفردة بكافة المقاييس."

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وأضاف دكير: "نؤمن بأهمية الدور المحوري للمتاجر التقليدية في تعزيز تجربة تسوق العملاء، ودعم جهودنا الحثيثة لبناء علاقات وثيقة معهم وتزويدهم بأرقى المنتجات والخدمات. ونؤكد من جانبنا بأنّ افتتاح المتجر الجديد يمثل تمهيداً لإطلاق متجر إلكتروني ضخم سيُحدث نقلة نوعية على صعيد تلبية احتياجات المتعاملين وضمان تجربة شراء استثنائية عبر مختلف القنوات التفاعلية."

ولفت داكير إلى أنّ الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية في دول الخليج العربي دفع "إي سيتي" إلى تبني خطة توسعية طموحة، مشيراً إلى عزم الشركة على افتتاح أربعة متاجر تجزئة جديدة في أبرز المواقع الاستراتيجية في دولة الإمارات خلال العام 2021، تماشياً مع التزامها المستمر بتلبية الاحتياجات الحالية والناشئة لعملائها الباحثين عن أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا.

واختتم داكير: "نشهد زيادة مستمرة في الطلب على السلع الإلكترونية إقليمياً، مما يدفعنا إلى افتتاح المزيد من المتاجر في جميع أنحاء الإمارات ودول الخليج العربي. ويأتي افتتاح متجرنا الجديد في "ياس مول" انطلاقاً من التزامنا بتقديم خدمات البيع بالتجزئة عالية الجودة لعملائنا، وتأكيداً على ثقتنا بمواصلة وتيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، لا سيّما ضمن قطاع بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة."