العالم متحد (ورلد يونايتد): حدث عالمي لتسريع إعادة إنطلاقة القطاع الرياضي

كشفت شركة ليزملز النقاب عن إطلاق حملة جديدة ستساهم في تحسين القطاع الرياضي اقتصادياً، والاستشفاء من آثار فايروس كورونا المستجد، تعمل الحملة على مساعدة الأندية الرياضية لنشيط عضوية الأعضاء المتوقيفن عن القدوم مؤقتًا وجذب أعضاء جدد.

من المتوقع أن يكون حدث "العالم متحد" أكبر حدث عالمي للياقة البدنية على الإطلاق ، سيشهد الإطلاق تزامناً مع افتتاح الإصدارات الخاصة بالحملة من تمارين اللياقة البدنية بشكل مباشر في النوادي الرياضية وعبر الإنترنت، سيشارك بتلك الحملة عشرات الآلاف من نوادي وصالات اللياقة البدنية والمدربين في جميع أنحاء العالم بدءًا من 19 سبتمبر 2020.

سيساعد هذا النشاط الفريد من نوعه الأندية في جميع أنحاء العالم لتفتح أبوابها (أو أن تستخدم البث المباشر عند الضرورة) للأعضاء مع العديد من النشاطات ليوم ضخم ومليء بفعاليات اللياقة البدنية. وسيشمل ذلك اليوم إطلاق إصدار التمرين (يونايتد) الحصري والذي يحوي تمارين جديدة ذات طابع موحد ، حيث تم تصوير تلك التمارين أثناء الإغلاق الكلي وحظر التجول بواسطة 374 من أفضل المدربين في العالم في 48 دولة مختلفة.

حملة (العالم متحد) ستعمل على تسريع إعادة الأعمال كما كانت للأندية الشريكة لـليزملز ، حيث أنها مصممة لدعم استراتيجيات إعادة الإطلاق. ستدعم الحملة مقدرة الأندية على إعادة تنشيط عضوية الأعضاء الحاليين وجذب أعضاء جدد من خلال حدث عظيم من شأنه أن يزيد من عامل المرح ويقدم رابطًا قويًا للعلاقات العامة للأندية لتوليد ضجة ودعاية إضافية.

لقد أنشأت ليز ملز حملة "العلم متحد" لمساعدة الأندية في التخطيط، الترويج والاستعداد لعمليات الإطلاق بنجاح ، وقامت بدعمها بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو التي أنشأها فنانون عالميون مثل (كارلوس سيراوو). يمكن للأندية والمدربين الإعلان عن أنشطتهم في من خلال مجموعة من الموارد المتاحة لاستخدامها للإعلان عن إعادة التشغيل ، بالإضافة إلى مواد قابلة للتخصيص، سواء كانت مطبوعة أو رقمية، تتوفر الموارد في المركز الرقمي لحملة "العلم متحد".

يقول "جلين ستوليري" ، الرئيس التنفيذي لشركة ليزملز في الشرق الأوسط، الهند وإفريقيا: "إن المرونة وسعة الحيلة التي أظهرها قطاعنا في مساعدة العالم على الاستمرار في التمرين أثناء الإغلاق كانت ملهمة حقًا ، ونحن فخورين بكوننا أحد أهم العوامل في دعم شركاءنا النوادي الرياضية والمدربين من خلال تزويدهم بالحلول الرقمية للتغلب على آثار الإغلاق الحاصل.

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نظرًا لأن الصحة الآن هي الأولوية القصوى للجميع ، فهناك فرص هائلة للأندية لجذب أعضاء جدد والظهور بأساس أقوى وأكثر حيوية في المجتمع من أي وقت مضى.

تهدف حملة "العالم متحد" إلى مساعدة القطاع الرياضي على الدخول في مرحلة نمو جديدة، وهذا هو السبب في عدم وجود علامتنا التجارية في هذه الحملة، فهي مصممة فقط للترويج لشركاءنا وهم النوادي الرياضية ومدربيهم.

من المتوقع أن تحتفل النوادي الرياضية في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم بـحملة (العالم متحد) ، بدعم من سلسلة من رموز اللياقة البدنية العالمية ، بالإضافة إلى دعم رئيسة وزراء نيوزيلندا ، السيدة/ جاسيندا أرديرن.

تقول السيدة/ جاسيندا أرديرن في فيديو إطلاق حملة (العالم متحد): "في الوقت الحالي ، من الواضح أننا نواجه تحديًا صحيًا كبيرًا. ولكن مع انتهاء هذا الوضع، سيكون للتمرين دور حيوي في توحيدنا وإبقائنا في حالة جيدة عقليًا وجسديًا.

"لديكم جميعًا دور مهم في تحقيق ذلك، في جميع أنحاء العالم لذا شكرًا لكم ، حظًا موافقاً، نتمنى لكم يوماً سعيداً."

في ضوء حملة (العالم متحد)، تتعاون ليز ملز الشرق الأوسط مع (دبي أكتف إندستري) لاستضافة حصص التمرين عبر البث المباشر كجزء من مبادرة (فتنس فور إيفري بدي) وهي مبادرة في مجال اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وستكون في الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر والتي ستساهم في انضمام الكثيرين من المهتمين باللياقة، حيث صممت من أجل تشجيع المجتمع على العودة إلى أداء تمارين اللياقة .

إن مبادرة (فتنس فور إيفري بدي) ستشهد لقاء أكثر من 20 من مزودي خدمة اللياقة البدنية في حملة وطنية تقدم دخولاً مجانياً إلى أكثر من 60 ناديًا. أو حضور حصص اللياقة البدنية مجانًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لمدة 4 أيام.

تشمل نوادي المشاركة فيتنس فيرست ، جيم نيشن ، جولدز جيم ، جي إف إكس ، بدعم من مجلس دبي الرياضي ، دبي للسياحة )IHRSA و (

لمعرفة المزيد حول حملة (ورلد يونايتد) العالم متحد، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتورني أو زيارة الموقع الإلكتروني كما هو موضح أدناه: