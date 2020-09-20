هيرمان ميلر يتعاون مع والجامعة الأميركية في دبي لإقامة "تحدّي التصميم المرِن للطلاّب 2020" في الإمارات العربية المتحدة

دعا هيرمان ميلر، بالتعاون مع قسم التصميم الداخلي بالجامعة الأميركية في دبي، طلاب التصميم الداخلي الجامعيين إلى برنامج تحدّي التصميم المرِن، وهو فرصة فريدة لتكون مبتكراً في عالم متغيّر ولعرض عملك على مجتمع التصميم الدولي.

سوف تنطلق المسابقة في 15 سبتمبر 2020 وتستمرّ حتى نهاية نوفمبر 2020، وذلك بمشاركة جامعة مانيبال، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وجامعة عجمان، وهيريوت وات، وجامعة زايد، وجامعة أميتي، وجامعة الغرير، والجامعة الأميركية في الشارقة.

التحدّي مفتوح لمشاركات المصممين والمهندسين المعماريين وطلاب التصميم والهندسة المعمارية، ويركّز على البحث وتصميم نظام أثاث يتسّم بالكفاءة والمرونة للاستخدام المنزلي أو المكتبي أو الأكاديمي. وهو يهدف إلى تشجيع الطلاب على الاستفادة من مهاراتهم في التصميم وتحدّي أنفسهم للارتقاء إلى آفاق إبداعية جديدة.

في هذا الصدّد، علّقت المديرة الإقليمية لهيرمان ميللر، ستايسي ستيوارت، بالقول: "كان لوباء كوفيد-19 تأثير كبير على خبرة الناس في العمل. لقد أردنا الجمع بين الدروس المستفادة من الإغلاق مع حبّ التصميم الذي يقوده البحث. لقد تعلّمنا الكثير كمؤسسة تجارية حيث انتقلنا إلى "الوضع الطبيعي الجديد" ونريد أن نمنح الطلاب فرصة للاستفادة من بحثنا

وخبرتنا في تصاميمهم ".

وعلّقت كريستين لي، الرئيسة والأستاذة المساعدة في قسم التصميم الداخلي، بالقول: "هناك قول عالميّ مفاده أنه "عندما تمدّك الحياة بالليمون، اصنع ليموناضة". هذا ما يسعى تحدّي التصميم المرِن 2020 إلى فعله مجازياً. إذ تعتمد هذه المسابقة على قاعدة معارف الطلاب بالإضافة إلى وجهات نظرهم الخاصة، والمطلوب أن يتكيّف المصمّمون ويبحثون عن بدائل ويطوّرون مداركهم، مع المحافظة دائماً على التفاؤل بالمستقبل".

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من جهتها، قالت آناماريا لامبري، الأستاذة المساعدة في مادة التصميم الداخلي ومنسّقة التوعية – قسم التصميم الداخلي: "متطلبات التصميم هي لنظام أو منتج لا يزيد عن خمسة أجزاء يسهل تجميعها واستخدامها. يجب أن تكون خفيفة الوزن وسهلة النقل (قد تكون محمولة) وسهلة التنظيف والتعقيم. كما يجب أن تضمن التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط السلامة مع كونها مرنة ومستدامة ومبتكرة."

يرجى زيارة https://resilientchallenge.eventbrite.com/ للتسجيل قبل 30 سبتمبر 2020، وإرسال مقاطع الفيديو بحلول 1 نوفمبر 2020.



يجب أن يتضمن التقديم:

- عمل فردي بعرض فيديو رقمّي لا تزيد مدّته على دقيقتين.

- "القصة": بيان مفهوم التصميم والمراجع واسم المشروع ووصف موجز.

- مختصر لبيان الاستدامة وكيف تمّ إدراجها في مشروعك.

- ملخّص بحثي حول الاحتياجات والدوافع الجديدة من خلال ثلاثة أهداف مكتوبة يجب أن يحقّقها التصميم (# الكلمات المفتاحية).

- الصور والرسوم (مع شرح بيانيّ لمرونة النظام).

- المواد الأساسية.

- يجب أن يلتزم المشاركون بتاريخ التقديم، وسيتمّ استبعاد المشاركات المتأخرة.

- لن يتمّ النظر في المشاركات المتعددة لنفس المشارك أو الفريق.

سيتمّ عرض أفضل 10 عروض مقدّمة للجمهور خلال أسبوع دبي للتصميم 2020. وسيحصل المتسابقون الثلاثة الأوائل على تدريب داخلي مع شركات الهندسة المعمارية والتصميم الرائدة في المنطقة.

-انتهى-