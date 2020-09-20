الامارات | مصاب بـ «كورونا» في الشارقة يخالف العزل الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب بـ «كورونا» في الشارقة يخالف العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة شخصاً خالف قرار العزل الصحي رغم معرفته المسبقة بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتمت إعادته للعزل مرة أخرى وتشديد الرقابة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، إن المصاب بالفيروس خالف اللوائح والقوانين التي تلزم المصاب بالفيروس بالبقاء في معزل عن أسرته والمجتمع، وعدم مخالطتهم حتى لا يتسبب في تعريض حياتهم للخطر.

وأشار إلى أنه تم إعادة المصاب للعزل الصحي مرة أخرى مع تشديد الرقابة عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وفقاً للقرار الصادر عن النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويعاقب كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي وفقاً لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عن تنفيذها بغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وكشف الناعور، أنه تم ضبط 2437 شخصاً مخالفاً للتدابير الاحترازية المطبقة للحد من انتشار الفيروس، وطبقت بحقهم 2486 مخالفة، بلغت في مجملها 26 نوعاً من أنواع المخالفات، أبرزها مخالفات عدم ارتداء الكمامات، وعدم ترك مسافات التباعد عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق ووسائل النقل العام، ومخالفات تتعلق بتجاوز الركاب للعدد المسموح به لأكثر من ثلاثة أشخاص.

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