الامارات | «قضاء أبوظبي» تطلق مشروعاً لاحتساب تكاليف الخدمات

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تطلق مشروعاً لاحتساب تكاليف الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، مشروع احتساب تكاليف الخدمات الحكومية «ميزان»، الذي يتيح تطبيق أفضل البرامج العالمية لاحتساب التكاليف، من خلال توفير أحدث وسائل تحليل البيانات والتقارير والإحصاءات والمقارنات على جميع المستويات والأبعاد المالية، بما يقدم منظوراً شاملاً للكلفة الفعلية للخدمة المقدمة، والرسوم الواجب تحصيلها، ويسهم في خفض رسوم الخدمات.

وأكد العبري أن إطلاق المشروع الرائد يدعم الخطط الاستراتيجية للدائرة، وجهودها المتواصلة لتقديم خدمات ذات جودة عالمية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتصبح ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.

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