الامارات | حبس 8 أشخاص نظموا حفلات زفاف دون مراعاة مسافات التباعد

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 8 أشخاص نظموا حفلات زفاف دون مراعاة مسافات التباعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة للدولة بحبس ثمانية أشخاص نظموا حفلات زفاف في أماكن مختلفة في الدولة، بحضور عدد كبير من الأشخاص من غير أقارب الدرجة الأولى، ودون مراعاة لمسافات التباعد الجسدي أو ارتداء الكمامات، مخالفين بذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة مرض «كوفيد-19».

وأشارت النيابة إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة لمكافحة «كورونا»، فقد أحالت كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي واقعتين والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة واقعة واحدة، بمجموع ثمانية أشخاص، إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لقيامهم بتنظيم حفلات زفاف دون أي تقيد بمعايير الوقاية والإجراءات المعتمدة، ولامتناعهم عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بحبسهم على ذمة التحقيق. وأهابت بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

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وأكدت أن الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة جريمة طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 وتعديلاته في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت النيابة العامة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والتعليمات المتعلقة بالحد من انتشار مرض «كوفيد-19»، حرصاً منها على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات، ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات هذه الجائحة على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

حضر الحفلات عدد كبير من الأشخاص، من غير أقارب الدرجة الأولى، دون كمامات.

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