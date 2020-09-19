الامارات | مسار جديد لفحص سائقي المركبات الثقيلة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مسار جديد لفحص سائقي المركبات الثقيلة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، مساراً جديداً لعملية اختبار السائقين المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة «الحافلات والشاحنات»، بهدف تعزيز الأمن والسلامة المرورية في طرق وشوارع الإمارة.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العقيد راشد سالم الزعابي، حرص الإدارة على تطبيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية، لذا تم مراجعة آلية العمل الخاصة باختبار وفحص سائقي المركبات الثقيلة في المدينة، واعتماد مسار جديد لعملية الاختبار يرتكز على الابتعاد عن المناطق الحيوية والمزدحمة.

وأضاف أن المسار الجديد يبدأ من مبنى (بو الحصا) لفحص المركبات الثقيلة الكائن خلف مبنى المرور الرئيس باتجاه دوار «شكرا محمد بن زايد»، ومنه إلى الدوار الكائن بالقرب من مدارس الإمارات الوطنية بمنطقة الظيت، ومن ثم العودة بالمسار نفسه إلى مكان الانطلاق.

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وذكر أنه تم العمل في المسار الجديد نهاية الأسبوع الماضي، وتم اتخاذ هذه الخطوة من منطلق الحرص على توفير أعلى معايير السلامة المرورية في الطرق والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وعدم عرقلة حركة سير المركبات في الطرق الحيوية، مبيناً أن الاختبار يبدأ من 8:30 صباحاً خلال أيام العمل الرسمية.

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