الامارات | «اجتماعية شرطة دبي» تدعم منتسبيها بـ 16.8 مليون درهم خلال 30 شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية شرطة دبي» تدعم منتسبيها بـ 16.8 مليون درهم خلال 30 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، إن الصندوق قدم مساعدات بقيمة 16 مليوناً و867 ألف درهم، خلال عامين ونصف العام، منذ عام 2018 حتى منتصف العام الجاري، لموظفي شرطة دبي من المدنيين والعسكريين، الذين تعرضوا لأزمات إنسانية وصحية وحالات طوارئ استدعت تقديم العون والمساعدة لهم، ليتمكنوا من تجاوزها.

وأكد أنهم، وبتوجهيات من القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الفريق عبدالله خليفة المري، سيستمرون في تطوير آليات عمل الصندوق وتوسيع نطاقه، باعتماد حالات إنسانية أكثر من حيث الكم والنوع، إلى جانب تعزيز التواصل مع القطاعات الشرطية، لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وتعزيز الانتماء والولاء المؤسسي بين الموظفين. وأوضح أن وقوف شرطة دبي إلى جانب الموظفين في أزماتهم الشخصية، ودعمهم مادياً ومعنوياً، مثل أسرة واحدة، يحققان لهم السعادة، الأمر الذي أسهم في تبوؤ شرطة دبي المراكز الأولى في مؤشر سعادة الموظفين لعام 2019، لافتاً إلى وجود نظام إلكتروني لصندوق التكافل الاجتماعي، يتم عبره استقبال طلبات الموظفين على مدار 24 ساعة، والبت فيها ومتابعتها لتسهيل عملية التقديم على الموظفين، إلى جانب تمكينهم من التواصل والاستفسار بشأن خدمات الصندوق عبر مركز الاتصال الموحد 901.

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وقال أمين عام الصندوق، العقيد الدكتور أحمد المنصوري، إن الصندوق قدم مساعدات إلى 1781 موظفاً عسكرياً ومدنياً، بواقع 214 مستفيداً عام 2018، بقيمة مليونَين و166 ألف درهم، وفي عام 2019، استفاد 832 موظفاً بقيمة ثمانية ملايين و841 ألف درهم، وفي نصف العام الجاري استفاد 735 شخصاً بقيمة خمسة ملايين و860 ألف درهم. وأشار إلى أن المساعدة في سداد الرسوم الدراسية تتصدر الحالات الإنسانية التي يدعمها الصندوق، تليها الرسوم الدراسية لأبناء العاملين من أصحاب الهمم ممن يحتاجون للالتحاق بمراكز تأهيل وتدريب متخصصة، أو للاندماج مع أقرانهم في المدارس، إلى جانب الحالات التي يحتاج أصحابها لشراء أجهزة طبية بمبالغ تفوق طاقتهم المادية، إضافة إلى الأزمات الإنسانية والظروف الطارئة، مثل: الحرائق، ومصاريف العلاج.

«الصندوق» قدم مساعدات إلى 735 شخصاً في النصف الأول.

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