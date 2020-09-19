الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفرة

لاحظ سائقون وجود حفرة في تقاطع شارع مليحة مع الشارع الصناعي الثالث في إمارة الشارقة، يلحق أضراراً بالسيارات التي تعبر التقاطع، مطالبين الجهات المعنية بردمها، تسهيلاً للمرور على هذين الشارعين.

اتصال

قالت قارئة إنها اضطرت للاتصال أكثر من مرة بخدمة العملاء بـ«طيران الاتحاد» من أجل تغيير موعد تذكرة حجزتها سابقاً من دون أن تتمكن من تغييرها، لأسباب مختلفة مثل توقف «السيستم» أو طول فترة المكالمة وانقطاعها.

تعطل

تكررت شكوى تعطل أجهزة الإيداع والسحب النقدي في واحة دبي للسيليكون - فرع كارفور، الأمر الذي يضطر كثيراً من القاطنين في هذه المنطقة إلى قطع مسافات طويلة لاستكمال معاملاتهم الخاصة بالإيداع النقدي أو السحب في أماكن أخرى.

صيانة

تلقى مقيمون رسائل نصية من إحدى شركات تغيير زيوت محركات السيارات، تعرض عليهم تغيير زيت المحرك في المنزل بخدمة مجانية ومقابل مادي 73 درهماً للزيت فقط.

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رسوم

فرضت مدارس في الشارقة على أولياء الأمور دفع رسوم المواصلات المدرسية كاملة، وإلى الآن يتم تأجيل الدراسة في المدارس، وتساءلوا عن إمكانية خصم مبلغ من رسوم المواصلات حتى لا يدفعوا ثمناً لخدمة لم يحصلوا عليها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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