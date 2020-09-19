الامارات | شرطة دبي تحصد لقب «شامبيون» في «قمة مجتمع المعلومات»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحصد لقب «شامبيون» في «قمة مجتمع المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، لقب بطل «Champion» ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) 2020، التي ينظمها «الاتحاد العالمي للاتصالات» التابع للأمم المتحدة، وذلك عن مبادرة «الخدمات الذكية - التوعية والتعلم» «Smart Awareness, Learning and Services»، في الفئة الأولى، وهي دور الحكومات في استخدام التكنولوجيا في التطوير، لدعمها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، أن الفوز بهذه الجائزة يعد إضافة جديدة ونوعية إلى الإنجازات والجوائز التي تحصدها القيادة العامة لشرطة دبي، وأن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، لاسيما مع الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية على المستويين المحلي والعالمي.

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news