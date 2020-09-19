الامارات | 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا و673 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا و673 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 97 ألفاً و469 فحصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 865 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الإصابات المسجلة 83 ألفاً و433 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 403 حالات. وأعلنت الوزارة عن شفاء 673 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72 ألفاً و790 حالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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