الامارات | طالبة مواطنة تبتكر طريقة ذكية لحماية المعلومات ضد الاختراق

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة مواطنة تبتكر طريقة ذكية لحماية المعلومات ضد الاختراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت طالبة مواطنة طريقة ذكية، من خلال بحث علمي حول دائرة هينون التي تستخدم في توليد الإشارات الضوضائية، بهدف تشفير المعلومات الأمنية وحمايتها ضد الاختراق، عن طريق برمجة لوح FPGA في الرادارات.

وقالت الطالبة شوق حسن اليماحي، التي تدرس الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يمكن برمجة ألواح FPGA، التي يستخدمها المهندسون في تصميم الدوائر المتكاملة الإلكترونية المتخصصة، وذلك لتعمل بترددات عالية وتصدر إشارات ضوضائية، حتى تتمكن من حفظ المعلومات وحمايتها ضد الاختراق أو السرقة.

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ولفتت إلى أن مشكلة سهولة اختراق المعلومات الأمنية، قد يتعرض لها كثير من الجهات والدوائر، خصوصاً في عملية نقل المعلومات بين الدول، ومن ثم فإن برمجة هذه الألواح تصدر تشويشاً لحماية انتقال المعلومات عبر الرادارات، وتصبح أكثر أماناً.

وأضافت اليماحي أنها استعانت في بحثها ببرنامجي «المات لاب» و«السيميولينك»، وتمكنت من برمجة الترددات بحيث يصبح تردد دائرة هينون عالياً، بهدف رفع مستوى تشفير المعلومة. وذكرت أن المشروع يخدم جهات عدة، منها الجهات العسكرية و«اتصالات» ومواقع التواصل الاجتماعي، لتأمين المعلومات المتناقلة، والتواصل مع الدول الأخرى بكل سرية وأمان. وأشارت اليماحي إلى أنها اشتركت في مسابقة العالم الشاب، وتحديداً في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال فبراير الماضي، وفازت بجائزة شرطة دبي الأولى.

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