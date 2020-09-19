شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن يوم الثاني من أكتوبر المقبل، آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح لجائزة القائد المؤسس، بدلاً من 20 سبتمبر الجاري، حتى يتسنى لمن لم يتقدموا للجائزة متسع من الوقت لتقديم طلباتهم. وتضم الجائزة 13 فئة، وتسعة أوسمة للتميز على مستوى ديوان الوزارة، و24 وساماً. وتسعى الوزارة من خلال الجائزة إلى ترسيخ فكر ورؤية القائد المؤسس لدى منتسبيها من طلبة وهيئات تعليمية وإدارية، ليكون ذلك سلوكاً ومنهاجاً للعمل الجاد المحقق للأهداف المنشودة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | في الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.