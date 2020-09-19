الامارات | قصص

شكرا لقرائتكم خبر عن قصص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات بحق امرأة إفريقية تقمصت شخصية فتاة لاتينية واستدرجت رجلاً (أوروبياً) عبر تطبيق «تندر» إلى شقة، حيث كان في انتظاره عصابة مكونة من ثلاثة رجال وامرأتين أخريين، وعندما حاول الهروب من الشقة منعوه بالقوة واعتدوا عليه وصوروه عارياً، وسرقوا منه باستخدام بطاقاته البنكية نحو 20 ألف درهم، قبل أن يسمحوا له بمغادرة المكان.

وقبضت شرطة دبي على المتهمة وأحالتها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه مع المتهمين الآخرين الهاربين.

Advertisements

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه تعرف إلى امرأة عبر تطبيق تندر باعتبارها فتاة برازيلية، وبعد حديثهما سوياً دعته إلى زيارتها في شقة بأحد الأبراج في منطقة الخليج التجاري، وحين توجه إلى هناك وجد الباب مفتوحاً، وبمجرد دخوله فوجئ بستة أشخاص، فحاول الهروب لكنهم أمسكوه وأغلقوا الباب، واعتدوا عليه بالضرب، وهددوه بسكين حتى أعطاهم الأرقام السرية لبطاقاته البنكية وصوروه عارياً، وهددوه بإبلاغ الشرطة إذا أبلغ الشرطة عنهم بدعوى أنه اعتدى على إحدى النساء الموجودات، ثم حبسوه في الشقة فترة من الوقت حتى نفذوا عدداً من عمليات الشراء بواسطة بطاقاته، وطلبوا منه الاستحمام ومغادرة الشقة، واكتشف لاحقاً أنهم سحبوا من رصيده نحو 20 ألف درهم.

وقالت المتهمة في محضر استدلال الشرطة إنها تعرفت إلى بقية المتهمين بالقرب من أحد المراكز التجارية وأبلغتهم بأنها تبحث عن عمل، فعرضوا عليها أن تعمل معهم من خلال استئجار شقة فندقية باسمها عن طريق هاتفها مقابل مبلغ من المال، لافتة إلى أنها نفذت المطلوب وتوجهت معهم إلى الشقة، وبعد ساعة حضر المجني عليه، فأمسك به بقية المتهمين وقاموا بضربه وهددوه وصوروه، وأخذوا منه بطاقاته البنكية قبل أن يسمحوا له بالمغادرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news