الامارات | ضبط 268 مقهى ومطبخاً ومطعماً مخالفة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 268 مقهى ومطبخاً ومطعماً مخالفة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، شيماء الطنيجي، إن مفتشي الإدارة خالفوا 268 مقهى ومطعماً ومطبخاً مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والمعايير الصحية، خلال الستة أشهر الماضية، منذ شهر مارس حتى نهاية أغسطس الماضيين.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم إجراء 145 زيارة تفتيشية على المقاهي التي تقدم خدمات الشيشة، أسفرت عن ضبط 18 مقهى مخالفاً للإجراءات الاحترازية، حيث تم رصد حزمة من المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الزبائن، والمسافات بين الطاولات، والسماح بالاكتظاظ داخل المكان، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مثل استعمال الخراطيم المتعددة الاستخدام، بدلاً من الأحادية الاستخدام.

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وأضافت أن مفتشي الدائرة نفذوا 937 زيارة تفتيشية على المطابخ والمطاعم، أسفرت عن ضبط 250 منشأة غذائية مخالفة للإجراءات الوقائية والصحية، ومنها عدم استيفاء الاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء، وعدم الالتزام بنظافة المنشآت والنظافة الشخصية، وعدم حفظ المواد الغذائية بدرجة الحرارة المطلوبة، وعدم الالتزام باشتراطات تخزين وحفظ المواد الغذائية، وعدم الالتزام بإصدار التصاريح والشهادات المطلوبة (مثل: البطاقات الصحية، وتصاريح اعتماد السيارات)، وعدم الالتزام بصيانة المنشآت في الموعد المحدد، إضافة إلى عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية في ما يتعلق بالنظافة العامة فى المنشأة والنظافة الشخصية، خصوصاً الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مثل عدم ترك مسافات التباعد بين الطاولات، والسماح بالاكتظاظ داخل المنشأة، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات.

وأشارت إلى أن البلدية فرضت على المنشآت الغذائية ومقاهي تقديم الشيشة إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشار فيرس كورونا بين العاملين والزبائن، ومنها عدم السماح بدخول أي موظف أو زبون تظهر عليه أعراض الزكام والسعال وأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى إجراء الفحص اليومي لدرجات الحرارة للعاملين والزوار، وفحص العاملين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا مع الالتزام بتوجيه العاملين، في حال ظهور أعراض أي عدوى تنفسية بالتوجه إلى أقرب مركز صحي وعدم مزاولة العمل.

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