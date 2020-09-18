الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح صيني ضد فيروس كورونا الجديد

وافقت الإمارات العربية المتحدة على الاستخدام الطارئ للقاح ضد كوفيد-19 طورته الصين بعد ستة أسابيع من بدء التجارب على البشر في الدولة الخليجية، حسبما ذكرت صحيفة ((غلوبال تايمز)).

وكتبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات في تغريدة على موقع تويتر يوم الاثنين أن "اللقاح متاح للفئات الأكثر عرضة بخطر الإصابة من أبطال خط الدفاع".

وتهدف الخطوة إلى المساهمة في إنقاذ حياة الملايين من الأرواح وتقديم الرعاية الصحية للمصابين بعد أن أبلغت البلاد عن 777 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 80266.

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وتم اختبار اللقاح على 31 ألف متطوع بينهم 1000 يعانون من أمراض مزمنة، ولم تحدث أية مضاعفات لهم بعد التطعيم، وفقا للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن "نتائج التجارب السريرية في دولتنا تسير نحو الطريق الصحيح، وكافة الاختبارات التي أجريت نجحت حتى الآن".





والدواء هو لقاح معطل طورته المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (سينوفارم). وبدأت تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح في الدولة الخليجية في 16 يوليو.

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