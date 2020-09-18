الامارات | «الإمارات اليوم».. 15عــاماً في خدمة القارئ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم».. 15عــاماً في خدمة القارئ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في 19 سبتمبر 2005، انطلقت «الإمارات اليوم» بفريق تحرير شاب.. هدفه «صنع صحافة شعبية من القارئ للقارئ وصانع القرار».
خرجت الصحيفة في قطع ورقي صغير، للمرة الأولى في صحافة دول الخليج، لتقدم مواد صحافية قصيرة تناسب العصر السريع، محافظة على الدقة والصدقية والمهنية والشعبية.
ولاقت الصحيفة، منذ عددها الأول، اهتماماً كبيراً من القارئ الإماراتي والخليجي والعربي، لتقديمها محتوى شعبياً، ينقل نبض الشارع أمام المسؤول، وفي الوقت نفسه يسلط الضوء على نجاحات الدولة وإنجازاتها الكبيرة.
وتلتزم «الإمارات اليوم» بالشروط المهنية للعمل الصحافي، القائم على الدقة والتوازن والموضوعية، ومنافسة الزمن لنشر الخبر على الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وحقــقت الصــحيفة شــعبية كبــــــيرة،وتصدرت مؤشرات القراءة، محلياً وعربياً وخليجياً، وفق تصنيف مجلة «فوربس»، ومواقع الرصد العالمية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.